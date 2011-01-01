Zara закрывает магазины по всей Европе. Коснется ли это Латвии?

Самый богатый человек в фэшн-индустрии, владелец Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Stradivarius, Uterque и Oysho Амансио Ортега покидает свои посты — об этом пишет издание Fashion United.

Ранее СМИ сообщали, что Zara выставила на продажу 16 магазинов в Европе: 14 из них расположены в Испании и два — в Португалии.

Чтобы выяснить, доберется ли волна ликвидации масс-маркет брендов до стран Балтии, Rus.Postimees обратился в эстонское представительство Zara, где сообщили, что закрывать балтийские магазины пока не планируется.

«По эстонским магазинам у нас пока нет никаких изменений. Никаких перемен пока не предвидится и во всем Балтийском регионе», - заверил представитель компании.

Напомним, в 2011 году Амансио Ортега оставил должность руководителя Inditex — компании, которая занимается ритейлом марок. Ее президентом стал Пабло Исла, который сегодня занимает третье место в списке лучших руководителей в мире по версии Harvard Business Review. Уход Ортега из собственной фирмы не помешал ему в 2016 году стать самым богатым человеком на планете — по подсчетам Forbes он обогнал Билла Гейтса на 100 миллионов долларов.