Среда, 27 декабря
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

В окрестностях Риги обнаружена одна из крупнейших лабораторий амфетамина в Латвии

LETA
Иллюстративное фото | Фото: RGPP / LETA-RGPP

Сотрудники Госполиции раскрыли в окрестностях Риги одну из крупнейших лабораторий по производству амфетамина в Латвии, сообщила агентству ЛЕТА представитель Госполиции Илзе Юревица.

По подозрению в производстве наркотика в начале декабря были задержаны несколько человек.

Более подробно об обнаруженной лаборатории и задержаниях завтра, 28 декабря, расскажут на пресс-конференции начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Андрей Синявин и начальник Видземского регионального управления криминальной полиции Раймонд Кронбергс.

Пресс-конференция состоится в 13.00 в административном комплексе Госполиции в Риге, ул. Чиекуркална линия, 1.

0 Комментарии