Ограничат движение во время новогодних мероприятий

Во время новогодних мероприятий ограничат движение по набережной 11 Ноября и прилегающим к ней улицам.

С 20 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января запретят остановку и стоянку (кроме транспортных средств со специальными пропусками) на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас, а также на параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (между Бискапа гате и Полю гате).

В это время закроют движение по:

по набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до ул. Муйтас;

Полю гате на участке от набережной 11 Ноября до ул. Пилс;

Бискапа гате на участке от площади Гердера до набережной 11 Ноября ;

параллельной набережной 11 Ноября улице со стороны Старой Риги (от ул. Яуниела до Бискапа гате и Полю гате).

В свою очередь с 18 часов вечера 31 декабря до 4 часов утра 1 января закроют движение по ул. Калькю от набережной 11 Ноября до ул. Кунгу и с 20 часов вечера 30 декабря до 15 часов дня 1 января будет организовано движение в обоих направлениях по ул. Пилс на участке от Полю гате до Домской площади и по Домской площади на участке от ул. Пилс до ул. Екаба.

В том числе с 8 часов утра 30 декабря до 7 часов утра 1 января закроют движение транспорта и пешеходов по дамбе АВ.

Напоминаем, что во время самого мероприятия и работ по монтажу и демонтажу необходимого оборудования на набережной 11 Ноября может быть превышен допустимый уровень шума.