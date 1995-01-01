Веселое видео: предметы из 80-х и 90-х глазами современных детей

Что связывает тройной одеколон и фломастер, для чего нужна цилиндрическая башня с разноцветными шариками, и что это за прямоугольник, внутри которого волк из советского мультфильма собирает яйца куриц-несушек? Эти и другие вопросы о вещах, которые являлись неотъемлемой составляющей жизни ребят 80-х и 90-х годов, Русский TVNET задал современным детишкам. Их ответы смотрите в нашем весёлом и милом видео!

Многое предметы всё же были благополучно «опознаны», однако некоторые вещи у современных ребят вызвали полное недоумение. Так медицинские банки превратились в горшочек из детского мультфильма, коробка от компакт-кассеты - в обложку для паспорта, а подставка для книг - в держатель для планшета.

На всякий случай:

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Это не горшочек для мёда из мультика «Винни Пух», а медицинские банки. Когда-то они были известны как эффективное средство терапии, однако сегодня практически не используются.

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Цилиндрическая башня с вращающимися уровнями, заполненная разноцветными шариками с одной пустой ячейкой заставила ломать голову не одному поколению детей. Смысл заключался в том, чтобы используя пустую ячейку, собрать по вертикали шарики одного цвета. А вам таки удалось её собрать?

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Это не бинокль, как подумали детишки, а диаскоп — прибор для просмотра диафильмов через окуляр при помощи внешнего источника света. Правда, большей популярностью пользовался фильмоскоп, который превращал белую стену, дверь или любую другую светлую поверхность в домашний кинотеатр.

Когда-то диафильмы были самым доступным «экранным шоу». Тысячи семей коротали вечера с героями сказок и литературных произведений. А вы помните, как было здорово читать вслух титры под картинками, заперевшись в тёмной комнате с фильмоскопом и белой простыней, весящей на дверце шкафа?

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Школьная подставка для книг. Именно на неё миллионы советских школьников ставили учебники «Родная речь» или «История средних веков».

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Знание о взаимосвязи "одеколон-фломастер", пожалуй, уже является своеобразной "проверкой на возраст". Современным детишкам, конечно, сложно не понять, что прекратившие писать фломастеры не выкидывали, а пытались "оживить", добавив в стержень тройной одеколон. А вы так делали?

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Четыре курицы, сидящие на насестах, несут яйца, скатывающиеся вниз по четырём лоткам. Волку требуется наловить как можно больше яиц в корзину. За пойманное яйцо игроку добавляется одно очко. Сначала яйца катятся медленно, но постепенно темп игры ускоряется. Да да, речь идёт о «Ну, погоди!», самой известной и популярной советской портативной электронной игре с жидкокристаллическим экраном, производимых под торговой маркой «Электроника».

А вы тоже думали, что при достижении 1000 очков игра показывает мультфильм «Ну погоди»?

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Компакт-кассета. На этих кассетах были записаны наши любимые музыкальные композиции 80-х и 90-х годов. Кассеты копировались, перезаписывались. В момент, когда заканчивались батарейки, а перемотать плёнку было жизненно необходимо, на помощь приходил карандаш. Сегодняшним детишкам сложно представить, что аудио композиции нельзя было просто переключать, нажимая на кнопку «next».

По просторам интернета даже гуляет новость-анекдот на эту тему: «Британские ученые в ходе многочисленных экспериментов выяснили, что обезьяны быстрее находят связь между аудио-кассетой и карандашом, нежели люди, рожденные после 1995 года».