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Порошенко встретился с освобожденными пленными

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Президент Петр Порошенко в Краматорске вечером в среду, 27 декабря, встретил украинских заложников, которые удерживались в плену. Встреча транслировалась на персональной страничке главы государства в Facebook.

«Сейчас вертолетами все будут отвезены в Харьков. Час лета. И через час самолет – в Киев, где вас встречают родные», - сказал президент.

По его словам, освобождение украинских заложников - одно из главных событий года для всей Украины.

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что в ходе обмена из плена освободили 73 украинца.

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