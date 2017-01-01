Латвийцы намного активнее возвращают переплаченные налоги

По данным Службы госдоходов, в этом году существенно выросло количество людей, подавших ежегодные налоговые декларации, чтобы вернуть переплаченные налоги.

Как рассказала радиостанции руководитель управления учета налоговых деклараций частных лиц Налогового департамента СГД Даце Кирше-Кирша, в течение года выросло не только количество жителей Латвии, подавших ежегодные налоговые декларации, но и суммы, которые были им возвращены.

«В этом году в общей сложности поданы более 800 тысяч деклараций, и это существенно больше, чем было в 2016 году.

Согласно полученным декларациям о доходах, в 2017 году Служба госдоходов выплатила 113,2 миллионов евро. Это на 24,3 миллиона евро больше, чем было в 2016 году. То, что люди активнее пользуются своим правом подавать декларации и возвращать налоги по оправданным расходам, можно видеть как по количеству поданных деклараций, так и по суммам возвращенного подоходного налога», — заключила специалист.

Чтобы информировать жителей об их правах, СГД отправила письма налогоплательщикам. Информационные материалы о том, как получить причитающиеся по закону суммы, были разосланы как через систему электронного декларирования, так и по почте – тем, кто к ЭДС не подключен.

В рассылку попали те налогоплательщики, которые, по данным СГД, имеют право на возврат части переплаченного подоходного налога. Для этого надо лишь подать ежегодную декларацию. Это можно сделать в интернете – через официальный сайт СГД. Также можно лично прийти в филиал СГД, где консультанты подскажут, как правильно заполнить декларацию.

Право на налоговые льготы имеют многие категории жителей – например, инвалиды и политически репрессированные. Также на возврат переплаченного налога могут рассчитывать и работающие пенсионеры.

«У тех, у кого пенсия меньше 235 евро, если у них нет других рабочих мест, и их единственный вид дохода – это пенсия, то в этом случае Агентство социального страхования не начисляет подоходный налог на пенсию. Так что, в этом случае, часть налога нельзя получить назад. Но если пенсия меньше 235 евро, но физическое лицо получает доходы в другом месте, где с него отчисляется подоходный налог, то в этом случае можно подать ежегодную декларацию о доходах и произвести перерасчет, применив к этому пенсионеру необлагаемый налогами минимум», — пояснили в СГД.

К возможности вернуть деньги за налоги жители относятся, как ни странно, неоднозначно. Мотивация самая различная.

Вот что говорит клиент СГД Анна: «Я получила уведомление, открыла, увидела предложение подать декларацию, чтобы получить возврат переплаченного подоходного налога. Я прочитала и закрыла, решила ничего не делать, так как возврат этого налога составляет настолько незначительную сумму, что мне не захотелось на это тратить время».

Виктор, предприниматель: «Персонально я декларацию не заполняю. Я вообще считаю издевательским требование заполнять декларацию людям с небольшим доходом. Люди, зарабатывающие меньше тысячи евро — за порогом бедности по европейским меркам. У меня нет ни времени, ни желания. И, опять же, я считаю, что государство ведет себя очень некорректно по отношению к своим жителям».

Но есть, конечно, и те, кто подал декларацию и вернул переплаченные налоги.

Андрей обратился в СГД, подал чеки на медицинские расходы и на обучение детей: «У меня имеется накопительный счет на детей, и с них тоже возрващается определенная часть налогов. И это определенная сумма, а не какие-то евроценты. Любая сумма в хозяйстве пригодится, поэтому я считаю, что это хорошая идея».

По подсчетам Службы госдоходов, сейчас примерно 120 тысяч жителей страны не использовали свое право вернуть переплаченные ими налоги.