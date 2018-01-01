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Время работы Центрального рынка в канун Нового года

Riga.lv
Фото: Ieva Lūka / LETA

Многие читатели интересуются временем работы Рижского Центрального рынка в канун нового года, ведь именно там можно приобрести отличное мясо, соленья и рыбу для праздничного стола.

31 декабря время работы открытой территории, Овощного, Рыбного, Молочного и Мясного павильона сокращено на один час – они будут работать с 7:00 до 17:00

1 января 2018 года Овощной, Рыбный, Молочный и Мясной павильоны закрыты. Открытая территория будет работать с 7:00 до 17:00, однако торговля будет происходить по желанию самих коммерсантов.

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