Время работы Центрального рынка в канун Нового года

Многие читатели интересуются временем работы Рижского Центрального рынка в канун нового года, ведь именно там можно приобрести отличное мясо, соленья и рыбу для праздничного стола.

31 декабря время работы открытой территории, Овощного, Рыбного, Молочного и Мясного павильона сокращено на один час – они будут работать с 7:00 до 17:00

1 января 2018 года Овощной, Рыбный, Молочный и Мясной павильоны закрыты. Открытая территория будет работать с 7:00 до 17:00, однако торговля будет происходить по желанию самих коммерсантов.