Новогодние были из прошлого: неужели 30 лет назад мы так жили?!..

Всего-то пару десятилетий назад мы жили по-советски. Без рекламы, без легкости путешествий по миру, без компьютеров и мобильных телефонов, без «желтых драконов» из китайского календаря, без много чего еще... Сегодня - продолжение публикации русского TVNET: о чем писали рижские газеты в предновогодние дни 1987, 1997 и 2007 годов.

Листаешь подшивки пожелтевших газет, и удивляешься: неужели мы и вправду так жили, что летали только самолетами «Аэрофлота», а о зарубежных поездках могли только мечтать? Неужели это были мы? Впрочем, читателям, родившимся в 90-е годы нет нужды задаваться такими вопросами. Далее - всего только несколько предновогодних штрихов про давно минувшее время...

1987

Газета «Советская молодежь» вступает в свой золотой век - совсем скоро ее будут выписывать и читать по всему Советскому Союзу, тираж вырастет невероятно. Грядут перестройка и гласность, газеты становятся интересны даже тем, кто прежде их никогда не читал.

Начнем со статистики: «Сколько нас, какие мы?» на первой полосе приводит ориентировочные цифры - в СССР в декабре жителей 285 млн, а в январе 1987 года население страны составляло 281,3 млн чел. По рождаемости на первых местах Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия (182, 160, 154, 138 новорожденных на тысячу женщин). Меньше всего малышей рождалось на Украине, а в Эстонии и Латвии (соответственно по 61, 62, 62 на тысячу женщин), чуть больше в Литве (65) и России (66).

Под новый год рижская «Молодежка» хоть и печатает еще целыми полосами решения партийных и комсомольских пленумов и отмечает трудовыми победами 60-ю годовщину Октября… Но видны уже в публикациях и живые черты времени - журналисты пишут и про кооперативное движение, из которого вырастут многие предприниматели.

А горкомам и райкомам комсомола разрешено создавать и даже субсидировать молодежные кооперативы. Те самые, на которых поднимутся первые «акулы капитализма», задающие правила игры (банк «Парекс», например). Правда, в 1987 году Эстонская ССР в поддержке такой инициативы сильно обгоняет Латвийскую ССР... Так вот как это все начиналось!..

Уже печатают с продолжением на газетных страницах романы. А вот интервью с восходящей звездой телеэкранов, политическим комментатором Владимиром Познером - печатают его и «Советская молодежь», и, по-латышски газета «Падомью яунатне». В школах вводятся уроки информатики и появляются первые компьютеры, а латышский язык начинают изучать по новой программе...

Предновогодний юмор FOTO: Русский TVNET/архив LNB

Наступающий 1988 - даже в газетах уже не просто год какой-то там очередной пятилетки, а Год Дракона - об этой и прочих традициях китайского календаря «Советская молодежь» пишет пока что под рубрикой «Улыбка эрудита», еще трудно предположить, что за гороскопами миллионы людей вскоре будут трепетно следить на полном серьезе!..

Реклама-1987: фрагмент из подшивки газеты FOTO: Русский TVNET

На газетных страницах уже появились и зачатки рекламы - робкие, они по-советски застенчивы. Приглашают посетить новый универсам «Доле» («За новогодним подарком - в универмаг!»), рекламируют магазины потребкооперации и елочные игрушки Рижского стеклозеркального завода («Ведь в каждой из них есть свой шарм, своя прелесть!»).

Хрестоматийное «Храните деньги в сберегательной кассе!»... И волнующее надеждами - очередной тираж денежно-вещевой лотереи Латвийской ССР состоится 29 декабря в Елгаве, среди главных призов 14 автомобилей «Волга», «Жигули» и «Запорожец»… А радиоприемники, которые продавали в фирменном магазине «Орбита» - их кто-нибудь еще помнит?..

1997

Газета "Ригас Балсс", 1997 FOTO: Русский TVNET/архив LNB

На декабрьских страницах газеты «РИГАС БАЛСС» в 1997 граждане и неграждане уже полным ходом сдают квартиры и помещения под склады и офисы, причем делают это совершенно легально. Но не без психологических трудностей обсуждают практику брачных контрактов, которая нам еще непривычна.

Предновогодние ожидания известных на всю страну людей связаны у одних - с политикой и предстоящими выборами. У других - со спортивными состязаниями, творческими планами и художественными выставками.

Уже высказываются серьезные опасения по поводу отъездов из страны. Художница Джемма Скулме, рассказывая о планах на будущий год, цитирует слова своего отца, латышского классика Ото Скулме, говорившего, что лучшая часть народа из отечества не бежит...

Пишут и о наболевших проблемах быта. Домовладельцы кое-где проводят эксперименты, проверяя на выживаемость жильцов, и целые подъезды в многоэтажках стоят без отопления... Кого коснулось - тот помнит, сколь многим испортил привычную жизнь пресловутый «квартирный вопрос»...

А еще в стране - настоящий ВИДЕО-Бум, и газета «РИГАС БАЛСС» рекомендует читателям, где взять в видеопрокатах и посмотреть из легального видео. Это «Джекки Браун» Квентина Тарантино, «Титаник» Джеймса Кэмерона - самый дорогой фильм с бюджетом перевалившим за 250 млн долларов.

А еще - очередная серия про Джеймса Бонда, в новом фильме «Завтра никогда не умрет» его вновь играет Пирс Броснан.

2007

Газета "Час", 2007 год FOTO: Русский TVNET/архив LNB

В предновогодние дни на страницах газеты «Час» и красочные, праздничные поздравления. И немного о предновогодних тревогах. С привычным всегда расставаться и грустно, и жаль. В Риге сносят Дворец спорта... Народ потихоньку волнуется: маршрутки вот-вот подорожают, проезд в них будет стоит аж 40 сантимов!..

Но в основном, все празднично, красиво, хорошо. К нам едут туристы - в декабре 2007 года аэропорт «Рига» встретил своего 3-миллионного пассажира. Правда, сами мы еще знать не знаем, что живем, оказывается в «жирные» годы... И что время относительного благополучия подходит к концу.

Рижская дума выделила 70 тысяч латов на городской каток, в тот год он «переехал» из Старой Риги на Эспланаду. А на Домской площади - елка, ярмарка, праздник. Здесь разгуливает роскошнейший Дед Мороз, и репортер газеты «Час» перед праздником пишет с главной праздничной площади репортаж, напросившись в компанию к бывалому Деду Морозу в Снегурочки.

И все мы давным-давно не считаем годы «пятилетками» - даже газеты их так давно не считают. Все приняли на веру, что наступающий 2008-й год веселее и правильней называть годом какой-то там Крысы. И мы еще не верим, что Крыса эта нам уже приготовила новый кризис, и скоро изрядно напакостит...