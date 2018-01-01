Готовьтесь! С 1 января врачи обязаны выписывать рецепты через э-здоровье, а сбои уже сегодня

Новый год практически на пороге, но впереди не только праздник, но и вступления в силу с 1 января правил о выписывании врачами рецептов в обязательном порядке через систему Э-здоровья.

При этом, оказывается, уже 29 декабря система дает сбои, не позволяя это делать. Какие же сюрпризы ожидают врачей и пациентов 1-го января? Комментарий Илмара Пойканса, известного как хакер Нео, который он написал в социальной сети Facebook.

«Драматичные новости с поля битвы E-veselība (Э-здоровья). Портал eveseliba.gov.lv сегодня с 8 до 11.30 не работал – врачи не могли выписывать рецепты и больничные листы о нетрудоспособности, потом работа понемногу восстановилась, однако до сих пор невозможно найти и выписать лекарства по общему названию. Если зайти в систему в качестве пациента и пытаться посмотреть рецепты, выскакивает сообщение об ошибке 403 – «Вам закрыт доступ к запрошенной странице». Напомню, что сегодня последний рабочий день до 1 января 2018 года, когда рецепты и больничные надо будет обязательно выписывать через Э-здоровье. Чего тогда стоит обещание Национальной службы здравоохранения о том, что проблемы работы портала e-veselība будут решены, в том числе и проблемы его медленной работы. Пора ждать «подарков» от Анды Чакши врачам и всем остальным», - пишет Илмар Пойканс.В

В использование платформы e-veselība, вложено не менее 14,5 млн евро.

Напомним, ранее Илмар Пойканс вместе с семейным врачом протестировал работу систему э-здоровья:

"Это полный кошмар! Если меня кто-то попытался бы заставить работать с настолько медленной и нестабильной системой, как eveseliba.gov.lv, то мне грозила бы уголовная статья за причинение тяжких телесных повреждений тому, кто ответственен за разработку этой системы. Я скажу, что у меня появился чисто профессиональный интерес выяснить, КАК возможно разработать настолько медленную и неэффективную систему. Безопасность данных пациентов сейчас даже анализировать не будем, это отдельная история», - написал он.

В свою очередь, рижанка поделилась опытом, каково это получить лекарства по новой системе: