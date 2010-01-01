Когда в Риге достроят мост в никуда? (видео)

Мост в никуда - так в народе называют виадук над улицей Даугавгривас в столице. Он уже несколько лет упирается в голубое небо. А сейчас и вовсе потерял всякий смысл — торговый центр, к которому он должен был вести, видимо, так и не появится.

Транспортный узел на улице Даугавгривас был реконструирован в 2013 году. И у многих сразу возник вопрос — а действительно ли работы завершены? Над свежим участком улицы высился огромный трамплин. На прилежащей территории литовские инвесторы из Akropolis Group планировали построить торговый центр Zunds. Виадук вёл прямо на его территорию. Проектировку и строительство финансировали литовцы. Однако позже — решили концентрироваться на своём основном проекте — т/ц Akropolis на улице Маскавас. И от строительства торгового центра Зундс отказались.

Недавно Akropolis Group продала предприятие DG31, которое занималось развитием этой территории, другому инвестору - тоже из Литвы. Предприятию М.М.М. Projektai. И там уже заявили — в планах предприятия развивать территорию.

В рижском строительном управлении говорят, что в декабре DG31 подали заявку на продление срока действия разрешения на возведение объекта. «Разрешение на строительство торгового центра на ул. Даугавгривас 31 было выдано ещё в 2010 году. Работы начаты не были и с тех пор разрешение неоднократно продлевалось. Так и сейчас мы получили заявление о продлении. Главная функция постройки — коммерческие объекты: торговые центры, офисы. Допускается и жилая функция», - заявил представитель Рижского строительного управления Эдгарс Бутанс.

И, действительно, как заявляют новые владельцы территории — здесь появится многофункциональный коммерческий и жилой квартал. Никаких деталей, впрочем, не разглашают. Кроме того, что инвестиции в проект могут составить более 150 млн евро.

По словам специалистов в сфере коммерческой недвижимости, в Латвии до сих пор ощущается нехватка офисных помещений премиум-класса. Они только строятся. И через пару лет на рынке появится 80-90 тысяч квадратных метров офисов.

«Эстония и Литва вставляли нам палки в колёса. Компании приходили на балтийский рынок, и им нужно 2-5 тысяч квадратных метров помещений. Нам было нечего предложить. Но сейчас, даже если краткосрочно у новых владельцев этой территории могут возникнуть проблемы с заполняемостью, то мы знаем, что Кипсала и район Сканстес — два очень активных района», - говорит Константин Киука, руководитель отдела коммерческих помещений Ober-haus.

Известно, что строительные работы в квартале на ул. Даугавгривас могут начаться не раньше 2019 года.