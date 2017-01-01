Скандал: кто выступил в Риге под видом цирка Никулина? (видео)

Звонки в центр защиты прав и гневные посты в социальных сетях. Именно этим закончилось цирковое представление в Арене Риге 26-го декабря.

В октябре в Ригу должен был приехать московский цирк Юрия Никулина. Мероприятие было широко разрекламировано, сообщает программ. Рижанка Антонина купила билеты на представление в августе. Впрочем, в октябре представление перенесли на декабрь. А потом оказалось, что вместо гастролей цирка Никулина состоится некая «Большая Рождественская ёлочка с Московским цирком», однако обладателей билетов о смене мероприятия не предупредили.

«То, что я видела на видео цирка Никулина выглядит по-другому. Другой уровень, другой размах, другое шоу.

То, что мы в итоге получили в Арена Рига, выглядело гораздо, гораздо скромнее», - рассказывает Антонина.

Билеты на представление были недешевые даже после смены названия — взрослый 50 евро, детский — 18. По рассказам зрителей, им было сложно рассмотреть, что происходит на сцене и было такое чувство, что шоу не рассчитано на такой большой зал. Некоторые из них заподозрили, что перед ними выступал вовсе не цирк Никулина. Другие зрители звонили в центр по защите прав потребителей с жалобами на организаторов.

Организатором оказалась SIA Geradots. Её представитель объяснил по телефону - зрители видели номера цирка Никулина, просто под другим названием.

«У нас должен был цирк Никулина приехать, их номера. Вот эти номера в основной своей массе приехали,

но бренда цирка Никулина, поскольку он стоит денег, мы не ставили, естественно.

В остальном, программа, то что мы обещали, с животными, всё приехало», - сказал мужчина, отказавшийся назвать свое имя.

Однако на сайте самого цирка Юрия Никулина ещё в октябре опубликовали опровержение — цирк на гастроли в Ригу не поедет. LTV7 связалось с Юрием Никулиным-младшим, начальником отдела рекламы московского цирка Никулина на Цветном бульваре, он объяснил ситуацию: «Действительно, у нас велись переговоры с агентом из Риги, который предлагал нам работать в Арена Рига, повесили там даже афишу нашего цирка, что мы там будем выступать перед новым годом. Но потом у нас не сложились отношения и мы эти гастроли не по своей вине отменили. Партнер нас подставил и мы были вынуждены отказаться от этих гастролей, после чего мы написали опровержение на нашем сайте».

Никулин-младший отметил, что не исключено, что в Риге могли выступать артисты московского цирка Никулина. Цирк часто выступает в роли агента для артистов и они работают по всему миру. Однако подтвердить или опровергнуть, действительно ли в Риге были показаны номера цирка Никулина, он не смог.

В центре защиты прав потребителей говорят, что в таких случаях можно обращаться к организатору и просить компенсацию. Если с организатором мероприятия не получилось договориться, то следует писать жалобу и центр защиты прав потребителей расследует ситуацию.