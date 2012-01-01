2017 год в Латвии - самый холодный и влажный с 2012 года

В 2017 году средняя температура воздуха в Латвии была самой низкой с 2012 года, свидетельствуют предварительные данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Несмотря на августовские наводнения в нескольких регионах страны, общее годовое количество осадков было меньше, чем в 2012 и 2010 гг., так как в этом году оно только в августе, сентябре и октябре значительно превысило норму, а в течение пяти месяцев было меньше долголетнего среднего показателя.

Самые сильные ливни в августе обрушились на Латгале, а осенью - на Курземе.

По предварительным данным, общее количество осадков в 2017 году в среднем достигло почти 800 мм, что соответствует 116% нормы. В 2010 году этот показатель составил 854 мм, в 2012 году - 832 мм.

Средняя годовая температура воздуха в Латвии в целом снизилась до +6,8 градуса. Это на 0,4 градуса выше нормы, но ниже, чем в предыдущие четыре года. В 2015 году средняя годовая температура воздуха достигла +7,8 градуса, а самым холодным за последнее время был 2010 год, когда средняя годовая температура воздуха составила всего +5,6 градуса.

Самые большие отклонения температуры воздуха от нормы в этом году были в марте и декабре, когда было на два с лишним градуса теплее обычного. С апреля до июля температура воздуха была ниже средней в 1981-2010 гг., в апреле и июле - на несколько градусов ниже нормы.

Зима 2016-2017 гг. в Латвии была на 1,7 градуса теплее нормы, весной 2017 года средняя температура воздуха отвечала многолетнему среднему показателю, лето было на 0,6 градуса холоднее нормы и одним из самых холодных за последние десятилетия, а осень оказалась почти на 1 градус теплее обычной и второй самой дождливой за всю историю метеонаблюдений.