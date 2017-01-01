Щедрый Расначс: работники Минюста получили премии на 74 тыс. евро

В конце уходящего года Министерство юстиции под руководством Дзинтарса Расначса выплатила денежные вознаграждения в размере 65% от месячных зарплат или 73 916 евро.

Премии были выплачены работникам, проработавшим в ведомстве дольше 6 месяцев, а также тем, кто внес личный вклад в работу и способствовал повышению качества работы, сообщает mixnews.lv со ссылкой на Kasjauns.

Особенно были оценены работники, которые способствовали введению в Латвии процесса медиации по разрешению гражданских споров, а также введение рекомендаций антикоррупционной рабочей группы руководства Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Упомянутые премии установлены отдельно принятым распоряжением, согласно утвержденному бюджетом 2017 года зарплатному фонду.