Воскресенье, 31 декабря
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Во вторую неделю января возможно похолодание

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: Reuters/LETA

Возможно, во вторую неделю января в Латвии по крайней мере на несколько дней установится мороз, свидетельствует прогноз погоды.

В первый день января по всей Латвии ожидаются осадки, температура повысится до +3..+7 градусов. В последующие дни осадков станет меньше и немного похолодает.

Возможно, с 7 января в Латвию придет антициклон с более сухой и холодной погодой. Вероятность такого прогноза составляет 60%.

Как сообщалось, этой зимой температура еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов. Долгосрочные прогнозы сообщают о теплой погоде в январе и феврале, но статистически маловероятно, что не будет ни одной полосы холода.

0 Комментарии