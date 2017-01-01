В этом году так и не удалось добиться утверждения графика повышения зарплат учителей, заявила агентству ЛЕТА председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Она положительно оценила то, что в этом учебном году удалось добиться выделения на зарплаты учителей дополнительно 47 млн евро. Также учителям предпенсионного возраста, которые в результате оптимизации школьной сети останутся без работы, будет доступна так называемая социальная подушка, а на зарплаты персонала вузов дополнительно будет доступно 3,7 млн евро. Также 2,4 млн евро предусмотрено в бюджете следующего года на школы-интернаты.

Говоря о том, чего в 2017 году не удалось добиться, Ванага назвала так и не утвержденный график повышения зарплат учителей. «Застрял» в Сейме и закон о пенсиях по выслуге педагогам дошкольных учреждений, тренерам и педагогам специального образования.

Не достигнуто и постепенное обеспечение зарплат дошкольных педагогов из государственного бюджета.

Также она отметила, что коммуникация между ЛПРОН и Министерством образования и науки (МОН) улучшилась несущественно.