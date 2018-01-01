Праздничное поздравление Ким Чен Ына: Мы готовы к ядерной атаке на США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил свой народ с новый годом. В своём праздничном обращении политик сообщил согражданам о том, что он готов в любой момент нанести удар по Соединённым Штатам. Ким Чен Ын также отметил, что у них есть возможность атаковать любую точку на территории вражеского государства США.

«США следует знать, что ядерная кнопка — у меня на столе», — сказал северокорейский лидер, добавив, что Вашингтон никогда не посмеет развязать войну «против него и его страны».

По словам северокорейского лидера, страна «сделала историческое достижение, завершив работу по созданию национальных ядерных сил».

Такое поздравление прокомментировал и Президент США Дональд Трамп. Политик был немногословен. На вопросы журналистов относительно того, как он может прокомментировать угрозы лидера КНДР в свой адрес, Трамп ответил: «Посмотрим».

Между Соединёнными Штатами и Северной Кореей давно назревает конфликт. Стороны обмениваются угрозами в адрес друг друга.