Рижане возмущаются: Taxify в новогоднюю ночь подняла тарифы выше обещанного; Taxify отвечает

Taxify не соблюдает заявленное ранее повышение тарифов в новогоднюю ночь, повысив их еще больше, возмущаются рижане в социальной сети Facebook.

Как говорилось в сообщении компании, тариф в ночь с 31 декабря на 1 января должен был составить: 2.13€ посадка, 0.71€ километр, 0.14€ минута.

Обычный тариф Taxify значительно ниже: посадка 0,71 евро, 0,36 евро/км плюс 0,13 евро в минуту.

В то же время рижанин Вадим пишет в Facebook, что плата за проезд от Кенгарагса до центра в ночь на 1-е января составил 31.30 евро – за расстояние в 8,6 км и 17 минут по времени. «Самое интересное, что 2 часа позже, за более дальнее расстояние в обратном направлении заплатили тоже Taxify 12 евро», - пишет Вадим.

DB запросил у Taxify комментарий по сложившейся ситуации, и вот что ответили представители компании: «В этом году спрос на услуги такси был значительно выше прогнозируемого: многие десятки тысяч людей в центре Риги хотели попасть домой, однако в приложении не было доступно ни одного такси. Чтобы все, кто хотел, могли попасть в пункт назначения, Taxify в период с 2 ночи до 5 утра использовала динамичный алгоритм расчета цены, чтобы мотивировать подключиться к приложению как можно больше водителей. В течение этих трех часов, в соответствии со спросом,

тарифы были подняты от двух до пяти раз по отношению к стандартному тарифу

(0.71€ / 0.36€ / 0.14€). Приложение всем клиентам показывало фактический тариф еще до вызова такси, клиенты также могли рассчитать конечную цену за поездку – до того, как сделать выбор, ехать ли на такси Taxify. Благодаря повышенным тарифам к приложению Taxify подключилось больше водителей, и сотни празднующих Новый год смогли в эти часы попасть домой».

В то же время Отдел дорожного сообщения Рижской думы указал на противоправных характер многократного повышения тарифов компаний Taxify, сообщила представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Департамент напоминает, что коммерческие перевозки пассажиров в пределах административной территории города Риги разрешено производить только в соответствии тарифам, согласованными с комиссией Рижской думы по лицензированию коммерческих перевозок.

Таким образом, максимальный тариф в пределах Риги на пассажирские перевозки леговым транспортом составляет:

Тариф за посадку – 2,13 евро (включая НДС).

Тариф на расстояние – 0,71 евро (включая НДС).

Тариф за минуту – 0,14 евро (включая НДС).

Если применен более высокий тариф, то пассажир может вызывать полицию, потребовать чек и подать его для проверки в департамент Службы контроля, а также отказаться от оплаты в двойном размере за оказанную услугу.

Рижская дума напоминает, что Taxify – это просто платформа, которая сводит вместе провайдера услуги и клиента, а провайдером является сам водитель, поэтому он обязан соблюдать только те тарифы, которые ранее согласованы с комиссией по лицензированию. Таким образом, навязывая водителям такси повышать тарифы, превышающие указанные,