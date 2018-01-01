«Система тормозит»: Семейным врачам сложно принимать пациентов

В первый рабочий день, 2 января нового 2018 года из-за перебоев в системе электронного здравоохранения семейным врачам трудно принимать пациентов, заявила руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Сегодня ей не удалось заполнить ни одного больничного листа, а оформлять рецепты Вейде «даже не пробовала».

Она подчеркнула, что весь день система работала медленно. Для выписки больничного листа нужно нажать три кнопки, но

на это тратится 10 минут, и заканчивается все тем, что система не принимает документ.

Ассоциация семейных врачей разработала рекомендации, как действовать в таких ситуациях, а ошибки позже будут обобщены и переданы Национальной службе здравоохранения (НСЗ).

НСЗ в твиттере указала, что система электронного здравоохранения работает, лишь в отдельных случаях после авторизации на портале ее работа замедлена.

Служба напоминает, что в случае проблем врач имеет право выписать рецепт в бумажном формате, а также открыть больничный в течение следующих пяти рабочих дней, указав начальную дату периода нетрудоспособности.