Патрулировать воздушное пространство стран Балтии будут датские ВВС

На этой неделе в Литву прибудут датские истребители, которые в порядке ротации сменят американские самолеты и военных, которые выполняли до сих пор миссию ПВО НАТО в небе над Эстонией, Латвией и Литвой.

Четыре истребителя «F-16» датских ВВС приземлятся на базе ВВС Литвы в Зокняй в пятницу, сообщило BNS министерство обороны Литвы. Датчане на четыре месяца сменят американцев, выполнявших миссии с четырьмя истребителями «F-15».

Официальная церемония смены контингентов планируется в следующий понедельник.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.