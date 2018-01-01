Перебои в системе электронного здравоохранения: Это только начало

Хотя многие медицинские учреждения жалуются на сложности в работе с системой электронного здравоохранения, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) утверждает, что перебои в работе системы кратковременные, однако в ближайшее время могут повториться.

Как сообщила представитель НСЗ Эвия Шталберга, перебои связаны со стремительным ростом количества пользователей системы - по сравнению с началом декабря оно увеличилось в четыре раза. Существенно увеличилось число выписываемых электронных больничных листов и рецептов.

Ранее в день выписывалось в среднем 6400 электронных рецепта, а сегодня почти 18 тыс. В семь раз увеличилось количество больничных - с 700 в день до 5000, утверждает Шталберга.

По ее словам, ответственные специалисты постоянно следят за работой системы, связываются с лечебными учреждениями, оказывают информационную и техническую поддержку.

НСЗ предупреждает, что перебои в системе могут продолжиться и в ближайшие дни, потому что ее использование только начинается.