Цены в новом году на молочные продукты. «Откуда они взялись, ну не верю я!»

Цены на молочные продукты в минувшем году не уставали поражать потребителей – не надо быть старожилом, чтобы помнить – еще совсем недавно цены были гораздо ниже. Председатель правления общества Siera klubs Ванда Давиданова признается, что и ее цены в магазинах ввергают в изумление. Торговцы приобретают молочную продукцию, в частности, сыры, по ценам производителя.

«И потом начинается наценка. И наценка, я не знаю, мне казалось, что год был нормальный. Но сейчас – эти цены как-то... Наверное, перед праздниками они возросли, и я посчитала – где-то 2-3 евро. На килограмм. Но по-моему, это много. И я очень еще удивилась. Ну, мы воевали, можно сказать, чтобы зимой тоже был Jāņu siers. Иду, смотрю – есть! Как прекрасно! Подхожу – цена почти 9 евро! Ну, так откуда вот эти цены? Откуда эти цены?! Если летом это было 5-6 евро, а сейчас почти девять, ну, я не верю, что такие цены у производителя, но торговцы также хотят зарабатывать», — отмечает Давиданова.

С молоком и молочными продуктами за последние несколько лет много интересного произошло. Весной 2015 года Евросоюз отменил квоты на производство молока. Последовал кризис перепроизводства и резкий спад закупочных цен, в рост они потихоньку пошли ближе к концу 2016-го. Председатель правления единственной в Курземе компании по производству молочных продуктов Elpa Гундарс Сисенис вспоминает, что последствия отмены квот были тяжелыми, немало крестьян отправили дойных коров на убой. В результате маятник качнулся в другую сторону и крупные производители стали испытывать нехватку сырья.

«Я думаю, это биржевый ажиотаж, что большие игроки всегда смотрят, или спускают что-то на тормозах. И это привело вот к такому колебанию. И то, что оказалось этой осенью, что, например, в некоторых государствах на рынке сливочное масло резко выросло в цене. Одна из этих стран – Франция, они говорят, что для выпечки круассанов надо масло. И что-то там не сработало.

А у меня такое впечатление, что это все таким путем идет специально, что большие игроки играют на этом. И выигрывают. И большие – значит, имеют большие запасы, они могут играть, потому что сливочное масло в холодильниках можно полгода держать и так далее. [...] Теперь уже на западе масло стало в цене понижаться, и довольно значительно», — подчеркнул предприниматель.

Гундарс Сисенис рассказал, что еще в середине декабря некая польская фирма предлагала масло по цене ниже пяти евро за килограмм. Но может, и в Латвии цена на масло начнет снижаться? Ванда Давиданова настроена на этот счет крайне скептически.

«Может, заводы и не будут поднимать, опустят. Но вопрос – если у нас поднимают цены, их опускают? Я думаю, что вряд ли магазины опустят цену. Может, чуть-чуть. Не верю. [...] Магазины всегда держатся за ту цену, которая была поднята», — считает представитель сырной отрасли.

Прогнозы Ванды Давидановой относительно цен на другие молочные продукты аналогичны – если снижение и будет, то несущественное. А ведь надо еще учесть изменения в налоговой системе, повышение минимальной зарплаты, рост акциза на топливо... Что ждет в этом году молочные хозяйства и предприятия, производящие молочную продукцию? Слово Гундару Сисенису.

«Я думаю, что цены сейчас стабилизируются, это уже показала цена на сливочное масло и на другие продукты, что цена сырья достигла уже определенного уровня и, я думаю, что не будет повышаться. Ну, я надеюсь на это. Конечно, расходы на горючее с [ростом] акцизного налога, конечно, возрастут, и это каким-то образом отразится. То, что минимальная зарплата повысилась, в надежде на то, что часть покупателей будут больше покупать молочных продуктов. И это каким-то образом будет амортизатором того, что [получится] по налогам. И конечно, на себестоимость, с одной стороны, для покупателей это хорошая весть. А для нас – тоже части работников приходится повышать заработную плату и это тоже отразится на себестоимости продукции, в конечном счете», — говорит Сисенис.

Но в целом состояние молочной отрасли неплохое. Статистика за весь минувший год будет в феврале, поэтому Ванда Давиданова привела данные за 9 месяцев прошлого года.

«Цифры очень хорошие, производство растет, употребление растет, экспорт растет, объемы растут. На экспорт за 9 месяцев на 16%, а в деньгах на 49%. Вот видите, какие цены! Значит, цены не только у нас, и в Европе они поднялись, если за экспорт товара, за сыры, мы получили на 49% в деньгах больше, чем в позапрошлом году», — рассказала Давиданова.

Латвийские предприятия в прошлом году начали выпуск более сорока новых продуктов, среди них 28 йогуртов, сладкие творожные массы и творожные сырки, больше десяти сортов сыра. Ванда Давиданова отметила два «сырных» направления прошлого года – среди новинок четыре прекрасных сорта твердых сыров и целая линия мягких сыров типа моцареллы. И чему особенно рада руководитель «Сырного клуба» — после четырехлетнего перерыва возобновило работу предприятие Trikātas piens.