СГД работает над обозримым будущим, - все автоматически

Служба государственных доходов (СГД) вместе с Министерством финансов с целью максимально снизить бюрократическое бремя в этом году активизирует работу над тем, чтобы жителям в будущем не приходилось самим заполнять годовые декларации о доходах.

Сейчас жителям приходится вручную заполнять в электронной системе декларирования отдельные статьи, например, прикладывать чеки за медицинские услуги или за обучение.

Планируется, что в обозримом будущем все необходимые данные в системе будут считываться автоматически.

По информации гендиректора СГД Илзе Цируле, примерно 20% жителей все еще подают годовые декларации о доходах в бумажном формате. СГД планирует постепенно отказаться от их принятия и полностью перейти на электронную систему декларирования.