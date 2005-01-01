Рига в ожидании, возможно, главного гостя в 2018 году

Визит главы римско-католической церкви в Балтию может стать одним из самых значительных событий 2018-го года. Правда, канцелярия Ватикана пока не дала официального подтверждения, неизвестно также, окажет ли папа Франциск честь всем трем странам или ограничится самой католической из них — Литвой. Рига ждет понтифика на праздник 18 ноября, и будем надеяться, что так оно и произойдет.

Он стал обладателем папского титула в 2013-м году, в возрасте 76 лет. Но был признан достойным сана еще в 2005-м, когда избирали преемника Иоанна-Павла Второго.

Шансы кардинала Бергольо (такое имя носил наш герой до избрания Верховным понтификом, который по традиции принимает новое тронное имя) были высоки. Но Аргентину обошла Бавария: престол занял Йозеф Алоиз Ратцингер, принявший имя Бенедикта XVI. Через восемь лет папа-немец добровольно удалился на покой — случай небывалый с 1415 года.

На следующих выборах победа досталась уроженцу Нового света — впервые в истории. Хорхе Мария Бергольо выбрал имя Франциска в честь святого Франциска Ассизского, пламенного адепта бедности и аскезы. 266-й папа римский указал, что если после него еще один викарий Христа захочет выбрать себе это же имя, новый папа и станет Франциском Вторым, но себя называть Франциском Первым запретил. И это не единственный жест смирения и скромности.

Своим жилищем новый глава церкви избрал не Апостольский дворец, а квартиру в подворье св. Марты, по Ватикану ездит на фольксвагене или ходит пешком, благо, площадь его государства — всего один квадратный километр.

Папа Франциск предпочитает скромную белую сутану золотой мантии, велел изготовить себе так называемый «перстень рыбака» - один из папских символов, - из позолоченного серебра, а не литого золота, а ликующих по поводу его избрания соотечественников призвал не тратиться на перелет в Италию, а раздать деньги бедным.

Франциск — ярый сторонник социальной справедливости и критик неолиберализма, что позволило польской газете назвать его «лидером левых мировых сил».

Сказать, что высшая ватиканская бюрократия – курия - поражена «духовным Альцгеймером» - это не все. Папа не поскупился на диагнозы в адрес католического духовенства, насчитав аж 15 недугов: это и «каменное сердце», и «терроризм сплетен», и «болезнь соперничества и тщеславия» и даже «эксгибиционизм» и «экзистенциальная шизофрения». И этим далеко не исчерпывается революционный дух папы Франциска.

А год назад, в 2016-м папа Франциск попытался поставить точку в многолетней синодальной дискуссии по вопросам семьи и брака и выпустил так называемое «апостольское увещевание» Amoris laetitia - «Радость любви». Этот вид папского документа не претендует на пересмотр католической доктрины, но дает указание верующим и священникам, как следует поступать в различных житейских ситуациях. «Радость любви» говорит о таинстве брака, являющегося даром Божьим для мужчины и женщины. Догматы нерушимы. Но ситуации, в которых могут оказаться люди двадцать первого века, часто бывают неблагоприятными.

Есть разведенные пары и пары, вступившие во второй светский брак, есть матери-одиночки и женщины, сделавшие аборт, люди нетрадиционной сексуальной ориентации. «Здесь нет простых рецептов», - подчёркивает Папа. Католический пастырь в своей духовной проницательности может признать, что в некоторых ситуациях «нет тяжёлой вины» верующего, отпустить ему грехи и снова допустить к причастию. «Исповедальня не может превращаться в камеру пыток, - пишет папа, - Евхаристия - это не награда для совершенных, но пища для слабых».

После выхода трактата о радости любви средства массовой информации запестрели заголовками: «Папа одобряет развод», «Католическая церковь меняет отношение к геям». Есть и погорячее – «папа-еретик», «папа- Антихрист».

В феврале прошлого года на Кубе состоялась и первая в истории обеих церквей встреча предстоятеля католической церкви и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а в этом году Россию впервые посетил госсекретарь Ватикана кардинал Паролин. В 2015-м аудиенцию в папской резиденции получил Владимир Путин, говорили целый час, причем полчаса за закрытыми дверьми. Обсуждаются перспективы визита Франциска в Москву.

За четыре года папства Понтифик посетил 21 страну: география пасторских визитов самая широкая. В основном, это были страны Третьего мира и пост-социалистические страны, ведь католикам этих бедных государств трудно найти средства для поездки в Италию. Последняя в этом году поездка - в Бангладеш и Мьянму, где папа не только воодушевлял своим присутствием местных христиан, но и вступился за мусульманское религиозное меньшинство рохинджа, терпящее притеснения в буддистском окружении. Само это слово в Мьянме чуть ли не под запретом, но папу-бульдозера это не остановило. Он встретился с 16-ю беженцами-рохинджа и плакал вместе с ними. Папа вообще легко плачет. А через месяц, в своем традиционном рождественском послании напомнил миру, что и земные родители Христа – Мария и Иосиф были гонимыми беженцами и что мы должны видеть младенца Иисуса в детях Сирии, Святой Земли, Украины...

Каждый год в своем рождественском послании Граду и миру понтифик призывает к милосердию и молится за мир в горячих точках. Каждый раз, получая вести об очередной вспышке насилия, мы пытаемся увидеть в этом злодеянии Божий промысел. Может быть, поэтому папа Франциск предложил изменить текст молитвы «Отче наш», точнее, принять новую редакцию его перевода, как это уже сделано во Франции. Слова «и не введи нас во искушение», по его мнению, переведены неточно. Не Бог искушает человека на дурные поступки. Правильнее было бы молиться о том, чтобы «Бог не позволил нам впасть в искушение».

Таков он, бульдозер от теологии, 266-й папа римский, человек, пытающийся согласно своему титулу понтифика – строителя мостов – навести мосты между старым и новым, между Вечностью и сегодняшним днем.

Комментарии доцента истории церкви Теологического факультета Латвийского университета Андриса Приеде о герое программы слушайте в подкасте выпуска передачи.