Советский локатор в Скрунде тожественно снесли, а городок-то пригодился Латвии

Правительство сегодня одобрило передачу бывшего Скрундского военного городка во владение Министерству обороны, чтобы оно могло официально разместить там учебную базу и базу поддержки Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии.

НВС последние полтора года использует бывший военный городок для обучения военнослужащих, но официально правительство передало эту территорию в Ранькской волости во владение Министерству обороны только сейчас.

Во владение Министерству обороны переданы три объекта недвижимости: «Межайне» площадью 23 га с 21 строением; «Артезианский колодец» площадью 0,7 га со строением; «Межайнес цельш» площадью 1,4 га со строением.

Минобороны летом 2016 года обратилось к самоуправлению Скрундского края с просьбой безвозмездно передать эти три объекта недвижимости в собственность государства для нужд НВС.

Самоуправление Скрундского края удовлетворило просьбу Минобороны.

В этих объектах планируется создать специальный полигон для обучения бою в населенном пункте.

Скрундский военный городок в свое время был построен для нужд Советской армии, вблизи него была размещена радиолокационная станция.