Из Латвии выдворена и жена тележурналиста Курлаева

Из Латвии выдворен не только задержанный в Риге в первые дни месяца сотрудник российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев, но и его жена Ольга, также журналистка, включенная в «черный список».

2 января сотрудники Государственной пограничной службы (ГПО) задержали в Риге гражданина России Курлаева, которому запрещен въезд в Латвию. Он был выдворен из страны вечером того же дня.

Представитель ГПО Кристине Петерсоне подтвердила агентству ЛЕТА, что сегодня на иммиграционном контроле была задержана Ольга Курлаева. Она работает в медиахолдинге «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК, телеканалы «Россия»).

Далее Курлаева будет в предусмотренном законом порядке выдвинута из Латвии.

Журналистка заявила, что причины ее включения в «черный список» ей не ясны.