Национальная служба здравоохранения: сегодня перебоев в работе системы э-здоровья не было

Вчера в системе электронного здравоохранения были небольшие перебои, в основном связанные с использованием других связанных информационных систем, а сегодня технические нарушения в системе не констатированы, заявила Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Как сообщалось, именно сегодня на серьезные проблемы в работе системы указали рижские семейные врачи.

«Обеспечение полноценной работы системы электронного здравоохранения является в настоящее время приоритетом, поэтому мы работаем почти в круглосуточном режиме. Мы несем ответственность за дальнейшую работу системы без значительных перебоев», - сказала заместитель директора НСЗ по вопросам технологий Линда Фреймане.

По данным НСЗ, до сих пор больничные листы в системе выписали хотя бы раз более 3200 врачей, электронные рецепты - более 3500 врачей, а 95% посетителей аптек купили лекарства по электронным рецептам.

С 1 января система электронного здравоохранения используется в Латвии в обязательном порядке.