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АЧС впервые обнаружена в Падурской волости

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали 40 новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, сообщили агентству ЛЕТА в ПВС.

В том числе болезнь впервые обнаружена в Падурской волости Кулдигского края, где найден один павший от АЧС кабан.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 40 кабанов в 20 волостях 14 краев.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.

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