Море сходит с ума! Под угрозой Северные форты Лиепаи

Природная стихия добралась до побережья Лиепаи. В одной из самых необычных достопримечательностей города — Северных фортах — видны обрушения бетонных конструкций и слоев грунта. Руины опасны, поэтому Лиепайская дума установила оградительные ленты и призывает жителей не подходить к берегу.

В конце декабря и начале января из-за ливней уникальные Северные форты начали обрушаться. Массивные бетонные конструкции вместе со слоями грунта отделились и упали в море.

Море врезалось в берег и существенно его подмыло. Вид впечатляющий!

FOTO: liepaja.lv

Однако самоуправление призывает не приближаться к достопримечательности и не ходить под руинами, которые могут упасть. Берег тоже может в любую минуту обрушиться, даже когда море спокойно, поскольку земля сырая и тяжелая.

FOTO: liepaja.lv

Пока же Коммунальное управление Лиепаи в ближайшее время установить предупредительные таблички. Дума объявила конкурс на работы по постройке защитных конструкций, чтобы уберечь очистные города, которые могут быть смыты в море. Буны (поперечные дамбы) защитят и территорию у Северных фортов.

Обрушения земли затронули и другие красивые места Латвии — пещеру Гутманя в Сигулде и берег в Юркалне.

В устье Гауи у пещеры Гутманя обрушилась земля вместе с деревьями, поэтому блокирована пешеходная тропа, пострадала система мелиорации.

В свою очередь в Юркалне море подмыло и обрушило высокую дюну. Сосны вырваны с корнями.

Самоуправление Юркалне признает, что в этом случае люди не способны помешать природе. Эксперты признают, что укрепить берег Юркалне невозможно — надо позволить стихии бушевать. Геолог Дайнис Озолс сказал TVNET, что со сменой климата такие процессы станут интенсивнее.