В начале января в Латвии цветут цветы, растут лисички и зимуют журавли

Под влиянием установившейся на длительный срок теплой погоды в Латвии продолжают цвести или расцвели вновь различные цветы, начат сбор кленового сока и замечены перелетные птицы, в том числе журавли. Об этом сообщают региональные издания и жители Латвии в социальных сетях.

Газета «Курземес вардс» пишет о том, что в начале января в Курземе продолжают цвести летние и осенние розы, а также однолетние цветы - львиный зев и календула. Цветут также примулы и морозник.

Фенолог Вилис Букшс в окрестностях Виляки на Новый год заметил цветущие синие и белые анемоны, распустившуюся вербу.

Также в лесах местами можно найти лисички. В некоторых регионах местные жители начали сбор кленового сока, который продавался уже на Рождество, тогда как обычно его сбор начинается только в марте.

На портале «dabasdati.lv» люди сообщают о том, что видели в Латвии перелетных птиц. Например, в окрестностях Вентспилса, Салдуса, Броцены и Апе были замечены журавли, во многих местах Латвии зимуют гуси, утки и лебеди, а также чибисы, вальдшнепы, шилохвости и свиязи и другие птицы, которые, как правило, на зиму улетают в теплые края.

Нынешней зимой температура воздуха в Латвии еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов, а средняя температура была примерно на три градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В начале года температура воздуха по всей стране составила +5..+8 градусов, побив рекорды 1 и 2 января.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Латвии ожидается похолодание, однако снега по-прежнему будет мало.