Жителей Латвии зовут в армию: обещают от 850 евро «чистыми»

В этом году на профессиональную военную службу планируется принять 710 солдат, и государство с первого дня обещает платить им примерно 850 евро в месяц после уплаты налогов, сообщает агентство ЛЕТА.

К примеру, 120 новых солдат планируется принять на учебу в Академию национальной обороны, а 330 военных примут на службу в механизированную пехотную бригаду сухопутных сил. Остальных планируется принять в командование спецоперациями, воздушные силы, земессардзе, морские силы и спецотряды.

На службу в должности специалистов и в спецбригадах приглашаются кандидаты с высшим образованием первого уровня в сфере информационных технологий, с высшим образованием первого или второго уровня в сфере телекоммуникаций, со средним техническим образованием в сфере транспорта, автоводителей, а также кандидатов с опытом в сфере ремонта транспорта.

Кандидатам, которые ранее не обучались военной службе, после принятия на профессиональную службу необходимо закончить соответствующие курсы военного обучения.

НВС обещают обеспечить новым солдатам бесплатную медицинскую помощь, бесплатное образование для начала и продолжения карьеры, полный комплект военных социальных гарантий - пособия, пенсию по выслуге, компенсации. Кроме того, НВС предлагают зарубежные командировки и возможности роста.

Поступить на профессиональную службу могут граждане Латвии обоих полов в возрасте от 18 до 40 лет, а для обучения в Академии национальной обороны - в возрасте от 18 до 27 лет.

Профессиональная служба закрыта для тех, кто ранее был судим, находится в статусе подозреваемого, обвинен и осужден. Также на службу не принимают лиц с несоответствующим состоянием здоровья.