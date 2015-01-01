Выдворенная российская журналистка хотела снять фильм о Вайре Вике-Фрейберге

Скрываясь за туристическими визами, двое российских журналистов Анатолий Курлаев и его жена Ольга Курлаева в конце года приехали в Ригу. Как утверждают они сами - чтобы встретить Новый год. Но по-правде Ольга Курлаева планировала подготовить фильм о Латвии, главной героиней которого, скорее всего, была бы Вайра Вике-Фрейберга. Сейчас оба журналиста внесены в черный список и выдворены из Латвии, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.

Российская тележурналистка Ольга Курлаева в течение прошлого года на канале «Россия24» сняла несколько фильмов и репортажей о Молдове, Черногории, Польше, Литве. Странах, которые рассматриваются как сфера интересов России. В фильмах рассказывается, насколько неудачны эти страны и насколько коррумпированы и не чисты политики и политика этих стран.

В фильме о Черногории Курлаева сделала выводы, что политическая элита слилась с мафией. И такому государству не место в НАТО.

В Молдове Ольга раскрывает местного политика-миллионера, который активно ведет страну в направлении Европы. Без каких-либо доказательств его называют преступником, который начал свой бизнес, торгуя проститутками.

Особенно богатым на эпитеты и переполненным фактами стал фильм о президенте Литвы Дале Грибаускайте.

В получасовом репортаже с названием «Литовская хозяйка» интервьюируемые Курлаевой люди рассказывают, что у Грибаускайте - нетрадиционная сексуальная ориентация, что скорее всего она была шпионом КГБ. Именно Грибаускайте украла деньги из обанкротившегося банка Snoras, чтобы профинансировать свою предвыборную кампанию. Кроме того, она вместе с генпрокурором Литвы «зарыла» некое дело о педофилии, в которым были убиты четыре человека.

«НАТО у ворот» - так называется созданный в 2015 году фильм, продюсером которого стал муж журналистки Ольги Курлаевой Анатолий. В фильме раскрываются планы НАТО о якобы создании угрозы для России. Высмеивается слабая армия Латвии, прославляется российское оружие. Приехавших к нам солдат НАТО называют пьяницами и драчунами. После этого фильма Анатолий Курлаев был включен в черный список Латвии.

В конце прошлого года Анатолий и Ольга Курлаевы приехали в Ригу. Они пересекли границу, используя туристические визы. Возможно, это стало причиной, по которой включенный в черный список Анатолий Курлаев сумел въехать в Латвию незамеченным. Когда 2 января его в супермаркете задержали пограничники, приехавшие утверждали, что в Риге хотели встретить Новый год.

В интернете можно найти несколько снятых в Латвии видео журналистов, на которых видно, как телепродюсер собирает вещи и отправляется вместе с пограничниками в аэропорт.

Уже после высылки Анатолий Курлаев в России хвалился, что в течение этих двух лет он трижды побывал в Латвии. Последний раз - три месяца назад.

Ольга Курлаева российским СМИ утверждала, что только после того, как произошла высылка ее мужа, она решила снять фильм о процветающей в Латвии русофобии. На, как стало известно Nekā personīga, журналистка еще перед приездом в Латвию запланировала интервью с несколькими людьми для нового фильма.

Интервьюировался бывший министр иностранных дел Янис Юрканс. Он открыл передаче, что Ольга Курлаева приехала в Латвию, чтобы снять фильм о Вайре Вике-Фрейберге.

На интевью согласился и бывший согласист и депутат Рижской думы Руслан Панкратов. В последнее время он часто высказывает недружественное для Латвии мнения в различных российских передачах.

Интервью дал и самопровозглашенный защитник русских в Латвии Александр Гапоненко. Был запланирован и разговор с депутатом Сейма от «Согласия» Янисом Адамсонсом.

Незадолго до выдворения Анатолия Курляева Nekā Personīga заметила, что журналистка Ольга Курлаева и съемочная группа в Риге у Дома Москвы встречается с депутатом Европарламента Андреем Мамыкиным.

После интервью с Мамыкиным Ольга не захотела говорить, почему приехала в Латвию. Она турист в свободной стране и пригласила TV3 приехать в гости в Россию.

В четверг Ольга Курлаева попала в черный список.

В конце недели Министерство внутренних дел сообщило, что ни одно лицо не могут включить в латвийский черный список только потому, что оно выполняет журналистскую работу. В этот список попадают только те люди, которые, независимо от профессии, создают угрозу национальной безопасности Латвии. В свою очередь помощник экс-президента Вайры Вике-Фрейберги сообщила, что не получала просьб об интервью от российских журналистов.