Пожар на ул. Стабу: жить в одном доме с полицией больше не хотят

После пожара в здании на ул. Стабу в Риге, где размещаются кабинеты ряда правоохранительных органов, Управление мест заключения намерено подыскать себе другие помещения, сообщает агентство LETA со ссылкой на Neatkarigа.

Госагентство обеспечения, управляющее недвижимость МВД, не согласно с тем, что здание находится в плохом техническом состоянии. Проведенные проверки не выявили проблем, из-за которых здание нельзя было бы использовать.

Как сообщалось ранее, 2 января около 21.30 в здании полиции на ул. Стабу вспыхнул пожар. Прибыв на место, пожарные констатировали, что открытым пламенем охвачен четвертый этаж здания. Возгорание было локализовано около 23.00. В здании выгорели помещения площадью около 75 кв. м. Пожар начался на 4-м этаже здания, где находятся кабинеты дорожной полиции. Расположенные этажом выше кабинеты УБЭП пожар затронул минимально. Полностью выгорели кабинеты начальника Управления безопасности дорожного движения Нормунда Крапсиса и его помощницы. В здании находится также Управление мест заключения.