Насилие в семье: Латвийские женщины подвергаются таким унижением, что трудно себе вообразить

Тем временем, специалисты который раз призывают окружающих (соседей, знакомых, коллег): если вы замечаете подобное - немедленно обращайтесь в полицию. Поправки к Уголовному кодексу с 1 января текущего года предусматривают, что сообщать о насилии можно без согласия потерпевшей, причем и в тех случаях, если заметны лишь легкие телесные повреждения.

Руководитель центра Marta Илута Лаце поясняет, что из-за легких телесных повреждений женщине часто приходится брать больничный на срок от 7 до 21 дня. Если мы узнаем, что в нашем окружении есть пострадавшая от насилия, поставить диагноз мы, конечно, не можем. Это сделают специалисты, которые установят степень тяжести повреждений - конечно, в рамках начатого уголовного процесса.

Если кто-то из соседей знает о насилии в семье или становится свидетелем подобного на улице - необходимо звонить в полицию и не быть безразличным. На данный момент потерпевшей не обязательно самой подавать заявление в полицию и своей подписью подкреплять факт насилия, чтобы полиция взялась за дело и мучитель понес наказание.

Лаце подчеркивает, что в Латвии женщины страдают от насилия все чаще и они бывают очень зависимы от своего мучителя - до такой степени, что трудно представить, через какие унижения приходится им проходить. Поправки в законодательстве позволят в некоторой степени взять под контроль ситуации в латвийских семьях, позволить женщине взять паузу и разобраться в себе - как поступать дальше и какую жизнь себе выбрать.