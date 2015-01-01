Юрист о выдворенных из Латвии по «черному списку»: Ненужная жестокость и глупость

На прошлой неделе широкий общественный резонанс вызвало задержание в Риге, а позже депортация из Латвии российских журналистов Анатолия и Ольги Курлаевых.

Выяснилось, что они были внесены в «черный список» Министерства внутренних дел еще в 2015 году, однако не были информированы об этом. Поэтому, ни о чем не подозревая, отправились в нашу страну на новогодние праздники. Примечательно, что у журналистов не возникло проблем ни при покупке билетов, ни в аэропорту. Задержаны они были во время прогулки по торговому центру.

Кстати, это не первый подобный случай, когда внесенного в «черный список» человека задерживают уже на территории Латвии.

При этом, как правило, задержанные даже не догадываются о том, что для них въезд в нашу страну запрещен, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Анатолий Курлаев признается, что любит нашу страну, но после такого «гостеприимства», у него нет желания даже обжаловать решение о включении в «черный список». Тем более, что судя по предоставленным ему при задержании документам, он несет угрозу безопасности Латвии. Мужчина бывал в нашей стране в 2016 году – снимал здесь документальный фильм, общался с местными чиновниками и депутатами. Потом он возвращался сюда в 2017 году, и тогда никаких проблем и вопросов со стороны правоохранительных органов к нему не возникало. И это несмотря на то, что в «черном списке» он, как оказалось, с 2015 года. Однако на этот раз поездка в Латвию завершилась депортацией.

«Мы приехали 1-го января с супругой отдохнуть, без проблем прошли границу, таможню, никаких вопросов к нам не было. Заселились в гостиницу, которую мы тоже указали при проверке на таможню — найти [нас] было несложно, мы не скрывались. 2-го числа проснулись, позавтракали и пошли гулять в торговый центр. Перед этим мы увидели полицию возле ресепшена, которая показывала человека, похожего на меня. Ну, мы с супругой посмеялись, потому что вины никакой за собой не чувствовали, и пошли дальше гулять. Потом каким-то образом нас выследили в торговом центре, ко мне подошел полицейский,

попросил паспорт (который назад уже не вернул) и попросил пройти с ним в отделение полиции, где мне «все объяснят».

По последнему визиту я спросил — я недавно был в Латвии, почему меня не арестовали? Мне ответили — не нашли. Искали, но не нашли», — рассказал Курлаев.

В Министерстве внутренних дел говорят, что процесс внесения человека в «черный список» прозрачен. Кроме того, нас заверили, что информируют людей о запрете на въезд. А если этого не происходит, то только потому, что у МВД нет адреса конкретного человека, соответственно, отправить ему оповещение не представляется возможным. На вопрос, почему задержание происходит, например, в торговом центре или ресторане, а не на границе государственный секретарь МВД Димитрий Трофимов ответил, что такие ситуации возникают в случае, если человек прибыл в Латвию по шенгену.

Кстати, и у Анатолия Курлаева нет латвийской визы. Билет на самолет Москва – Рига он приобрел, имея визу Италии.

«Процедура принятия решения о внесении конкретного лица в «черный список» абсолютно ясна, она оговорена законом и предусматривает информирование об этом внесенного в список лица. Это требование, которое мы всегда выполняем, но только в случае, если нам известен адрес или местонахождение лица. Если внесенный в список человек обнаруживается на территории Латвии, компетентные органы информируют его о том, что в отношении его принято решение. В данном случае это требование не было выполнено, потому что местонахождение лица не было известно», — пояснил Трофимов.

Если же попавший в «черный список» Латвии человек пытается пересечь внешнюю границу, например, через российскую или белорусскую границу, то сделать этого он точно не сможет. При проверке документов его проинформируют и отправят назад.

«Если во время пересечения внешней границы Латвии во время проверки на пограничном пункте констатируется, что человеку заперещен въезд в нашу страну, то его через границу не пропустят и составят протокол об отказе на въезд», — указала представитель Государственной погранохраны Кристина Петерсоне.

Впрочем, юрист Юрий Соколовский считает, что система информирования лиц, попавших в «черный список» Латвии, несовершенна. По его словам,

каждый человек имеет право знать о том, что ему запрещено в ту или иную страну.

Соколовский привел в пример практику США и соседней Эстонии.

«Есть специальная система, которая уведомляет человека перед тем, как он поехал в страну, что он внесен в «черный список» и он не будет допущен на территорию. Чтобы не было таких случаев, когда человек уже находится на территории страны иди приехал на границу и его просто ссыживают. Это ненужная жестокость и глупость. [...] Человек имеет право знать, внесен он в этот список или нет», — подчеркнул юрист.

Кстати, в течение прошлого года министр внутренних дел Рихард Козловскис в «черный список» более 100 новых имен. Запрет на въезд применяется к преступникам, людям недружественных политических взглядов и другим.