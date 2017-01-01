40% работодателей планируют повысить зарплаты своим работникам

В этом году 40% работодателей планируют повысить зарплаты хотя бы некоторым своим работникам, показал опрос, проведенный компанией по подбору персонала «CV-Online Latvia».

В предыдущие годы сделать это планировали тоже примерно по 40% работодателей.

По сравнению с прошлым годом в этом году на 3 процентных пункта меньше стало работодателей, планирующих снизить зарплаты - всего 1%.

12% опрошенных работодателей планируют в 2018 году некоторым работникам зарплаты повысить, некоторым - понизить.

46% работодателей планируют сохранить зарплаты своим работникам на прежнем уровне.

В проводившемся в октябре 2017 года интернет-опросе участвовали 215 предприятий.