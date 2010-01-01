LTV7: Юрмальская дума изгоняет приют для птиц Drauga Spārns

Судьба более 200 птиц, которые нашли помощь в приюте Drauga Spārns, буквально висит на волоске, сообщает программа «Сегодня вечером» на LTV7. Юрмальская дума решили, что птичьи вольеры нужно снести, поскольку они построены во дворе частного дома и мешают жителям соседних домов. Приют просит отсрочки до июня.

Раненых или больных птиц в приют Drauga Spārns в Юрмале привозят со всей Латвии, помощь пернатым здесь оказывают с 2010 года. И вот в 2016 году Юрмальская дума и строительная управа решили, что птицам здесь больше не место.

Как пояснили в думе, птичьи вольеры построены нелегально и мешают интересам жителей близлежащих домов.

Срок для сноса был установлен 5 января 2018 года и в его продлении приюту отказано, поскольку сроки уже продлевались.

По словам сотрудника Drauga Spārns Александра Синеволнова, теперь приют находится в полулегальном состоянии, хотя о том, что до 5 января птиц не успеют перевезти в другое место, Юрмальскую думу предупреждали заранее.

В Тукумсе идет строительство нового приюта для птиц, более просторного и удобного. Завершить его планируют к июню этого года, рассказал Александр Синеволнов. Строительство идет на личные средства и пожертвования и продвигается не так быстро, как хотелось бы. Так что пока птиц переместить просто некуда.

«Усыпить их не дадим», - заявил Александр Синеволнов.