Вы хотите знать, как тратятся ваши деньги на наши зарплаты? Не нужно, это лишнее!

Обнародование информации о бонусах, премиях и денежных поощрениях чиновников может причинить ущерб государственным и общественным интересам.

Такой аргумент приводит возглавляемое Эдгаром Ринкевичем Министерство иностранных дел, отказываясь раскрывать, как тратятся деньги налогоплательщиков, пишет Diena. До сих пор самой ярой сторонницей сокрытия подобной информации была канцелярия президента.

Хотя она проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование различной информации, государственные учреждения активно ищут все новые и новые способы, чтобы и в дальнейшем скрывать от общества информацию о подобных расходах.

Как уже сообщал наш портал, с нового года повышение зарплат коснется всех высших должностных лиц Латвии. Зарплаты власть имущих увеличиваются ежегодно автоматически — параллельно средней зарплате в стране.