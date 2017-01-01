Лыжный сезон приближается! Трассы планируют открыть в конце недели

В Латвии - более 30 лыжных трасс, и большая часть из них готовится к сезону, который может начаться уже в конце этой недели. Гайзинькалнс - единственная гора, на который можно было покататься на лыжах уже в декабре.

В лыжном парке «Ozolkalns» в Аматском крае, где одновременно могут кататься по 350 человек в час и где созданы три 500-метровые трассы, надеются, что в ближайшие дни смогут задействовать снеговую пушку, которая будет брать воду в Гауе и производить искусственный снег. Для этого воздух должен остыть минимум до -4 градусов. Если теплее, то снег произвести не получится. Чтобы надуть снега на одну 500-метровую трассу, нужно четверо суток.

«Надеемся, что в следующее воскресенье сможем произвести первые пробные поездки. Если снег надут и утрамбован, он держится долго. Хуже всего для трассы - затяжной дождь», - рассказала руководитель парка Лига Рокпелне. Несмотря на теплое время, в кемпинге «Ozolkalns» в выходные много гостей.

Находящаяся неподалеку от Риги трасса «Rāmkalni» к лыжному сезону пока не готовится. «Погода настолько нестабильна, что нет смысла включать снеговую пушку», - говорит директор парка Андис Янсонс. В прошлом и позапрошлом году снег удалось надуть только в конце января, когда установился стабильный мороз. Лыжний сезон на трассе длился всего несколько недель. Янсонс признает, что больший акцент предприятие сделало на питание и производство.

Гризинькалнс - единственная лыжная гора в Латвии, где сезон был открыт уже в декабре. Зимними радостями там можно было наслаждаться с 6 по 25 декабря, когда затяжной дождь растопил снеговую шапку. «Уникальным было то, что сезон мы начали с настоящим снегом», - говорит директор «Гайзиньша» Юрис Страздиньш. Сейчас на горе начали дуть снег, и в конце недели начнут работу трассы Большая Голгофа и Малая Голгофа. «Нам немного проще, чем другим горам, так как температура ниже. Стандарт трехмесячного лыжного сезона мы держим годами», - заявил Страздиньш.

Примечательно, что прошлой зимой лыжный сезон на Гайзинькалнсе был открыт уже 12 ноября.

Несмотря на то, что мороз сменяется оттепелями, трассы были открыты до конца года. В январе 2017 года зима стабилизировались, и трассы работали до середины марта.