В Риге принудительно приведут в порядок 11 развалин

Комиссия Рижской думы по строениям, деградирующим среду 5 января поручила подготовить решение Рижской думы о принудительных работах по приведению в порядок и демонтаже опасных элементов шести объектов, в общей сложности охватывающих 11 зданий.

Решение о принудительном приведении в порядок и демонтаже опасных элементов коснется здания по адресу улица Пейтавас, 9/11, двух зданий на улице Спаргелю, 10 к-1 и Спаргелю, 10, четырех зданий на улице Эргелю, 2, улица Калнциема, 3, и улица Даугавгривас, 4а, а также улица Кауказа, 14.

Также решение о принудительном приведении в порядок или демонтаже подготовлено по двум зданиям на улице Яня Асара, 22, на улицах Берзаунес, 10, Ливану, 2А.

Все эти здания квалифицированы как деградирующие, опасные для жителей и к ним применен статус руин категории A и B,

что предусматривает применение повышенной ставки налога на недвижимость в размере 3%.

Также выданы проекты по их сносу и соответствующие строительные разрешения.

Затраты на организацию принудительных работ сначала покроет Рижская дума, а затем, в соответствии с порядком, установленным законом, издержки за проведенные работы будут взысканы с собственников зданий.

Планируется, что решение о проведении работ по демонтажу будет подготовлено в течение ближайших недель.

Всего в Риге сейчас находится 11 объектов, в том числе 15 зданий, для которых в течение года Рижская строительная управа утвердила проекты по сносу

и выдала строительные разрешения, но демонтаж физически не произошел.

Ранее собственники зданий уже обещали привести имущество в порядок или снести. Если собственники зданий не выполняют наложенные на них условия, Департамент имущества вправе наложить на них штраф в размере от 5 000 до 10 000 евро в неделю, что, как утверждают в Департаменте, и планируется делать.