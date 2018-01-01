Судьба птичьего приюта в Юрмале: противостояние с соседями и чиновниками

Юрмальское строительное управление не продлило разрешение птичьему приюту в Юрмале остаться на прежнем месте. Городские власти предписали представителям приюта съехать, а птиц посоветовали усыпить. При этом чиновники игнорируют просьбы приюта дать им время до мая месяца, когда будет достроен новый комплекс в Тукумсе. Об этом в программе Латвийского радио 4 «День за днем» рассказала юрист, правозащитник, депутат Юрмальской думы Елизавета Кривцова.

Закрыть приют пытались еще полгода назад, однако тогда этому помешал большой общественный резонанс. Однако чиновники, по словам Кривцовой, по-прежнему хотят решить проблему формально.

«Благодаря общественному давлению, были приняты положительные решения для приюта. Также сыграла свою роль активность соседей, которые построили рядом с территорией приюта такую гордую виллу и пишут во все инстанции жалобы, что приюта здесь не должно быть. [...] Мы сталкиваемся с нерешительностью чиновников. К ним приходят запросы уже со стороны Кабинета министров, мол, что там у вас происходит, и

от греха подальше чиновники пытаются принять формальные решения, не думая о существе дела

и забывая об общественных интересах. Это то, что я, будучи в думе, сейчас вижу», — говорит правозащитник.

По ее словам, главная задача сейчас состоит в том, чтобы найти найти разумный компромисс между интересами людей, недовольных соседством с приютом и общественным интересом.

«Разумный компромисс в том, чтобы при необходимости помочь приюту переехать, либо просто разъяснить соседям, что работы по строительству новой базы вовсю идут и нет никакой необходимости сейчас устраивать какой-то скандал, выселять птиц, усыплять птиц или еще что-то, прекращать это благое дело, которое делает приют»,

— подчеркивает Кривцова.

Согласно решению стройуправы, существующий на пожертвования приют должен был съехать еще 5 января. Теперь его представителям грозит штраф и принудительное выселение. По словам Кривцовой, такие действия городской власти противоречат ее обязанностям.

«Самоуправление должно помогать диким животным, попавшим в беспомощное положение на территории города. Это было одно из коллективных требований, под которым мы собирали подписи портале manabalss.lv. Первым требование было вообще прекратить преследование [приюта], а второе — оказать ему материальную поддержку. Благодаря общественному давлению, весной удалось добиться прекращения преследования, но материальной поддержки мы так и не добились.

Сегодня мы скатываемся в прежний этап, когда дума пытается запретить приют и снова призывает усыпить птиц»,

— говорит Кривцова.

Как добавил представитель птичьего приюта в Юрмале Александр Синеволнов, сейчас в приюте около 200 птиц.

Ситуация сложилась так, что птиц нельзя ни переместить, ни отпустить на волю.

«Сейчас не самый благоприятный момент, чтобы выпускать птиц. Подавляющее число птиц — водоплавающие, а уже в ближайшее время образуется лед. Наиболее благоприятное время, когда их выпускать — это весна», — указывает волонтер.