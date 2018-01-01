Maxima в этом году снизила цены на 1000 товаров. Ищите специальные ценники!

Компания Maxima Latvija снизила в магазинах обычные цены почти на 1000 товаров повседневного спроса. Их можно найти по особым ценникам. Об этом на встрече с представителями СМИ заявило правление компании, подчеркнув, что снижение цен – один из приоритетов Maxima Latvija в 2018 году. По мнению правления, снижение цен компанией вызовет изменения в сфере розничной торговли.

«Как показывает ряд исследований, латвийские покупатели очень чувствительны к изменениям цен. - отмечает руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс. - Поэтому с учетом растущей инфляции, колебаний цен на топливо и сырье на мировых рынках снижение повседневных цен товаров в долгосрочной перспективе – закономерное решение. Оно позволит людям планировать и прогнозировать расходы".

Перед снижением цен была проведена тщательная аналитическая работа по выявлению категорий и групп товаров, пользующихся повседневным и повышенным спросом. «Цены снижены как на популярные, наиболее востребованные пищевые продукты (молочные, мясные, хлебные, мучные изделия, чай, кофе), так и на другие товары первой необходимости», – проинформировал коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Например, майонез «Hellmanns Original» (650 мл) впредь будет стоить 1,99 евро (прежняя цена – 3,24 евро), свежий цыпленок «Ikvienam» (1 кг) – 1,79 евро (прежняя цена – 2,08 евро), маргарин «Rama Classic» (400 г, 60%) – 0,85 евро (прежняя цена – 1,24 евро). Обычные цены снижены почти на 1000 товаров. Снижение достигает 40%.

Продукты с пониженными ценами будут иметь специальные указатели для привлечения внимания покупателей.

В 2017 году компания открыла три новых и реконструировала шесть существующих магазинов, что позволило создать 179 новых рабочих мест. В 2017 году общий объем капиталовложений Maxima Latvija в развитие компании достиг 10,4 миллиона евро