Самоуправление предупреждает: запрещено находиться на льду рижских водоемов

С понижением температуры воздуха в рижских реках и озерах стремительно образуется лед, находиться на котором опасно. Поэтому самоуправление с 10 января объявляет о периоде повышенной опасности на льду водоемов, расположенных на административной территории города и вблизи морского побережья. В этот период жителям находиться на льду запрещено!

За соблюдением распоряжения исполнительного директора Риги будет следить Полиция Рижского самоуправления. Согласно Латвийскому кодексу административных нарушений, за нарушение распоряжения может быть сделано предупреждение или наложен денежный штраф в размере до 70 евро. Люди, которых поймают на льду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, без предупреждения будут оштрафованы на сумму от 15 до 100 евро.

Когда слой льда станет крепким, период повышенной опасности на льду будет отменен полностью или частично, о чем сообщат дополнительно.