Весенние группы по бесплатному изучению латышского языка уже укомплектованы

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы информирует, что почти все группы по бесплатному изучению латышского языка, которые начнут учебу весной, укомплектованы. Однако еще есть несколько свободных мест в некоторых учебных заведениях. Также еще можно подать заявку на осенние курсы.

Учебные заведения, которые организует и реализуют курсы по изучению латышского языка для рижан, информирует, что, как и в прошлые годы, спрос был очень высоким и группы укомплектовались в короткий срок.

Несмотря на это, есть три образовательных учреждения, где имеются свободные места: Рижский образовательный информационно-методический центр, Латвийский учебный центр самоуправлений (здесь особенно ждут людей без предварительных знаний), и SIA «Mensarius.