Эксперимент TVNET: Пешеход всегда прав, но не всегда жив

«На слабоосвещенном участке дороги в последний момент увидел пешехода в темной одежде, который шел по обочине, чуть его не «подкинул», еле успел затормозить», - наверное, у каждого водителя есть такая история. У некоторых - не одна, и даже не две. Для водителя подобное может закончиться лишением прав и тюремным сроком, что, разумеется, неприятно, однако не смертельно. Для пешехода, пренебрегающего собственной безопасностью, все может обернуться ещё трагичней. Намного трагичней...

«Пешеход всегда прав, но не всегда жив»

Я выезжала из под шлагбаума жилого комплекса. Было темно, шёл дождь, я уступала дорогу машинам, которые слепили меня своими фарами. В момент, когда я собиралась тронуться и уже отпустила педаль тормоза, прямо перед капотом моей машины «из ниоткуда» возник силуэт человека в черной куртке, черной шапке и тёмных брюках. Я успела нажать на тормоз, выругаться и испугаться, а «силуэт» продолжил свой путь, похоже, даже не догадавшись о том, что чуть не оказался на моём капоте.

Все автоводители знают этот тип пешеходов - в капюшоне, тёмной куртке и наушниках. Иногда кажется, что у таких людей как минимум девять жизней, - а как ещё объяснить такую халатность и пренебрежение не только своей безопасностью, но и здоровьем, а иногда и жизнью, водителей, их пассажиров и других участников дорожного движения?

А как оправдать безответственность тех, кто идет по обочине проселочной дороги или, еще хуже, вне жилой зоны без светоотражающего жилета? Задумываются ли они о том, что даже самый опытный водитель не успеет затормозить просто потому, что увидит их в самый последний момент?

Для того, чтобы показать, как в темное время суток водитель видит пешеходов в разной одежде, Русский TVNET решил провести небольшой эксперимент. Смотрите наше видео! (Следует отметить, что мы ехали со скоростью 50 км/час вместо разрешенных 90).

Вспомните правила и расскажите о них своим детям

На всякий случай продублируем еще раз.

Так выглядит пешеход в светлой одежде

FOTO: Русский TVNET

Так выглядит пешеход в тёмной одежде

FOTO: Русский TVNET

Так выглядит пешеход со светоотражателем

FOTO: Русский TVNET

Так выглядит пешеход в светоотражающем жилете

FOTO: Русский TVNET

Запомните - согласно правилам дорожного движения, в темное время суток вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах, если дорога недостаточно освещена, пешеходы, передвигающиеся по проезжей части или обочине, обязаны быть одеты в светоотражающий жилет или одежду с хорошо различимыми элементами из светоотражающего материала.

Однако, как показывает практика, погодные условия и десятки других факторов, также влияют на видимость, поэтому, даже если вы одеты в белую куртку, стоите под фонарем в центре города, прежде чем вступить на пешеходный переход, пожалуйста, убедитесь, что водитель приближающейся машины вас заметил и начал торможение!

И не забудьте, что за городом по обочине можно идти только навстречу движущемуся транспорту!