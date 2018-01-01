Вопиющий случай в Риге: малыш целый час ждал на холоде, пока папаша наиграется в «автоматы»

Организация по поиску людей bezvests.lv рассказала, что произошло на улице Стирну в Риге вечером 10 января.

"Очередной шокирующий случай - снова на улице, на сей раз в Риге, на час оставлен без присмотра мальчик 4-5 лет.

Снова на страницах социальной сети Facebook читаем о том, как в микрорайоне Пурвциемс, возле игорного зала на Стирну в эту среду, 10 января 2018 года, около 8 часов вечера прохожая заметила оставленного без присмотра ребенка.

4-5-летний на вид мальчик стоял и терпеливо ждал у дверей игорного заведения. Прохожая зашла в магазин за покупками с надеждой, что родители малыша где-то поблизости. Но когда через минут 10-15 она вышла из магазина, малыш стоял на прежнем месте, все так же в одиночестве.

Женщина заговорила с мальчиком и выяснила, что он уже долго - около часа - ждет отца, который зашел внутрь игорного зала.

Ребенок вряд ли разбирается во времени и не может точно знать, сколько имени времени прошло, но даже 15 минут, пока прохожая находилась в магазине, довольно большой срок для маленького ребенка, оставленного в темноте на улице. Бросать его на холоде одного недопустимо!

Прохожая вызвала полицию. Когда стражи порядка приехали, они действительно нашли в игорном зале отца мальчика, который, вероятно, хорошо провел время за азартными играми Больше всего удивило другое:

по словам сердобольной женщины, когда полицейские первый раз вошли в зал и спросили, кто отец мальчика, стоящего на улице, никто из игроков не отозвался.

И только после того, как стражи порядка завели внутрь малыша, который показал своего отца, один из игроков признался, что это его ребенок.

Радует, что есть люди, которые не проходят мимо детей, оставленных без присмотра и реагируют в таких ситуациях. Большое спасибо прохожей за неравнодушие!

В такие моменты возникает вопрос, неужели какой-то игорный зал может быть важнее маленького ребенка, 4-5-летнего малыша? Ведь он, предоставленный самому себе, может просто уйти в неизвестном направлении или сесть в транспорт и уехать в любом направлении (троллейбусная остановка рядом, и можно уехать и в Межциемс, и в Пурвциемс-3 и в другие районы, везде рядом леса).

Малыш может доверчиво последовать и за кем-то из взрослых и стать жертвой насилия.

Что нужно для того, чтобы ребенок был для родителей на первом месте? Ведь его жизнь - как хрупкий цветок, который может сломаться в любой момент без должного ухода. Сберечь его - это самое важное для родителей, это большая ответственность.

К сожалению, этом случае отцу вместе с ребенком пришлось поехать в полицию. Чем закончилась это история, узнаем завтра.

Хочется надеяться, что это просто досадная ошибка, которая больше не повторится, и ребенок останется в семье.

Давайте беречь своих близких и не подвергать своих малышей опасности!"