Насилие в семье: чаще всего мужья-обидчики являются полицейскими или военными

В Латвии каждая третья девушка хотя бы раз переживала случаи сексуального или физического насилия. И, если кажется, что все они относятся к низшим слоям общества, то это далеко не так, ведь побои от самого близкого человека может терпеть не только уборщица и продавщица, но и руководительница банка и успешный предприниматель. Подобные случаи происходят как в столице, так и в более маленьких городах и поселках.

И потерпевшая сторона, и обидчик, могут быть из самых разных социальных слоев общества - рассказывает руководитель центра «Marta» Илута Лаце. Женщина может быть домохозяйкой, с высшим образованием, может находится в отношениях, а может и нет - истории самые разные. Точно такая же картина складывается и со стороны агрессора. Тенденция, наблюдаемая экспертами центра, заключается в том, что женщины обращаются за помощью в случаях домашнего насилия, чьи мужья по профессии являются представителями полиции и военных сил, то есть те, кто теоретически должны помогать женщинам, ставшим жертвами.

Еще одна проблема, характерная для нашей страны, что мы, как общество, очень терпимы к насилию - 31% жителей считают, что насилие в семье - это личное дело каждого и решать такие проблемы нужно в кругу семьи. В ЕС в среднем 84% жителей считаю в точности, да наоборот, что насилие является недопустимым и должно наказываться.

Пытаясь охарактеризовать статистического насильника, глава центра подчеркивает, что у них есть тенденция контролировать своего партнера, желание изолировать его от своих близких и друзей, которые поддерживают и стремятся предотвратить насилие.

Со временем, жертва становится все более зависимой от преступника и находится в постоянном страхе.

Мужчина, ударивший женщину впервые, чаще всего просит прощения и обещает, что подобное больше никогда не повторится. К сожалению, на практике все по-другому. «Чаще всего, после первого преступления, человек применяет различные формы извинений, например, предлагает вступить в брак, поездку в Париж, букет цветов - все зависит от его финансовых возможностей. Если конкретный агрессор не начинает ничего предпринимать, чтобы изменить свое поведение, не обращается к специалисту, не работает с самим собой - я настоятельно рекомендую женщинам не верить в такие обещания», рассказывает Илута Лаце.

Если говорить о возрасте, то женщины, переживающие насилие, могут находится в самой разной возрастной категории. В самой большой группе риска - возрастные женщины, которые часто терпят побои не только от мужей и партнеров, но и от других членов семьи. Например, когда сын пользуется физической слабостью матери, и отбирает пенсию.

«Такие женщины обычно не обращаются за помощью» говорит руководитель центра.