Ночь на субботу станет самой холодной с февраля прошлого года

Ночь на субботу в Латвии станет самой холодной с февраля прошлого года - местами по стране, особенно в восточных районах, столбик термометра опустится ниже отметки в -10 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается, что больше -16 градусов не похолодает, а местами на побережье Курземе температура воздуха опустится всего до -6 градусов.

Максимальная температура воздуха днем составит от -2 градусов на побережье Курземе до -8 градусов на востоке страны.

Ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Как ночью, так и днем будет дуть слабый ветер, возможно и безветрие.

В Риге будет солнечно и со слабым ветром. Ночью похолодает до -8 градусов, пригороде - до -11 градусов. Температура воздуха днем составит -4..-5 градусов.