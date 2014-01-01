Разговоры на кухнях: о чем говорят москвичи в застольных беседах?

«Разговоры на кухнях» - давным-давно жанр, обозначающим разговоры по-домашнему доверительные. Младшему поколению нашей разбросанной по свету семьи не понятно: почему на кухнях-то?.. С друзьями-то молодежь встречается нынче в других местах - в клубах, барах, кафешках и путешествиях. Если не в Париже или где-нибудь на Бали, то хотя бы на катке ВДНХ или в парке Горького...

Впрочем, сути дела это совсем не меняет. Новогодние каникулы у россиян - длинные, времени предостаточно, и на кухнях ли, в праздничных ли застольях или в других местах в кои веки встречаются родные люди, добрые друзья и приятели, старые знакомые. В том числе и с кем не виделись давным-давно.

Тут-то и выясняется, что новостная, медийная повестка дня, о которой из своего латвийского далека мы беремся судить о событиях в России, имеет очень мало общего с тем, что людей действительно волнует, влияет на их мечты и заботы, всю повседневную жизнь.

И еще выясняется, как по-разному думаем мы о том, что происходит вокруг. И никто не хочет совсем от привычных стереотипов отказываться...

Выборы ...без выбора

Что нам из своего далека кажется главными российскими событиями нового, 2018 года? Президентские выборы?.. Вот уж точно нет, в большинстве домов это совсем не тема для разговоров. Интриги-то нет, исход выборов заранее известен - что уж тут обсуждать-то?.. Рутинное событие, про него неизбежно и во всех подробностях будут долдонить в СМИ и в соцсетях. Но чтобы дома, да еще и в Новый год - нет уж...

Спросишь прямо, то тебе, конечно, ответят.

Скажут, мол, не такие уж мы и «путинисты», просто другой альтернативы нет, не за Навального же или Собчак голосовать-то, в самом деле!.

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Огромные плакаты о предстоящих выборах и появились в Москве еще перед новогодними праздниками, их пока заслоняет елочная мишура и праздничная иллюминация. Ну, а в праздничных застольях соседствуют сторонники разных политических сил и партий.

«Коммунисты» в новогодних застольях мирно выпивали с «путинистами», выпив, хором ругают Навального, который с их точки зрения совершенно несерьезный кандидат и человек с непомерно раздутым эго, который только и может, что обманными посулами мальчишек на хулиганские сборища выводить. В доказательство приводят июньское столпотворение на Тверской, куда Алексей Навальный вывел своих сторонников.

Задиристые юнцы веселилась и куражилась на одной из главных улиц Москвы, мешая движению транспорта. А мои собеседники как раз в тот день решили через центр проехать... Впечатлениями полгода спустя делятся типичные представители среднего класса - работающие и патриотично настроенные граждане в возрасте 60+, всегда голосующие на выборах - не то, чтобы конкретно за Путина, но за стабильность и поступательное развитие, против решительных перемен.

Политического протеста в выступлениях навальновских ребят они не видят, как не видят и позитивной программы в рассуждениях самого Алексея Навального. Юным сторонникам его скорее сочувствуют: «Обманули же тогда мальчишек!..»

Уверенно утверждают: всем, кто угодит в той заварушке в автозак, организаторы экспромт-митинга обещали вознаграждение, по десять тысяч рублей.

Футбол - наше все!..

Предстоящий чемпионат мира по футболу - вот уж точно событие года, причем не только для болельщиков. Россия впервые в истории примет у себя такие матчи, и подготовка идет полным ходом. Ведь игры будут проходить в одиннадцати городах страны, гостей в Россию приедет больше, чем когда-либо.

Говорят, что болельщикам стоит поторопиться - билеты на матчи дорожают. Что очень даже стоит оформить и паспорт болельщика, он даст массу преимуществ, например, право безвизового въезда и бесплатный проезд между городами, в которых проходят матчи. Что надо, наконец-то, выбраться если не в Казань, то хотя бы на стадион «Лужники», а не ограничиваться телевизионной трансляцией...

Вроде бы Леди Гага, приехав в Россию, готова спеть официальный гимн чемпионата мира, уже записана песня в ее исполнении и отправлена для утверждения в ФИФА...

И что другие звезды шоу-бизнеса ждут главное событие года не меньше болельщиков и самих спортсменов.

«Во всем виновата Америка!..»

Набор разногласий у нас в родне и стандартный, и давний. Многие непоколебимо уверены, что Крым всегда был российским и что в 2014 году он всего лишь «вернулся в родную гавань»... И что во всех бедах их родной страны исключительно «америкосы» виноваты, и что Путин спас Россию, вернув стране достоинство, заставив остальных ее бояться, то есть уважать. А «твои любимые демократы» все только разваливали и разворовывали, вот и довели «до ручки»... И «такую страну погубили!»

Не все, разумеется, думают так.

Интересно, что клянут Америку больше всех те, кто в США никогда не бывал, и тамошнюю жизнь представляет себе по советским штампам времен «холодной войны». Но многие-то бывали, и предпочитают помалкивать. Хвалить главного врага России вслух нельзя, это не-патрио-тич-но!..

А побывать и даже поработать в Штатах успели многие. Кто-то год-два, когда на родине с наукой было совсем никак, и сохранить себя как специалиста можно было только уехав по контракту в какую-нибудь университетскую лабораторию. Кто-то как турист или наездом к перебравшимся за океан друзьям или родственникам.

Враг номер два - это, конечно, Украина. Ну, а далее уже перечисляются «в виноватых» все прочии не вполне дружественные россиянам заграницы - весь Евросоюз целиком и мы, надменные прибалты. Иногда в самом дружественном доме такое про нас услышишь, что сразу и не поймешь, то ли шутит хозяин так, то ли всерьез задирается... Или он и сам - жертва своей же пропаганды?..

Воспоминания о будущем

Но и при таком раскладе, мы все - родные люди, нам и без того есть о чем поговорить. Заведомо спорных вопросов стараемся не касаться, потому что праздники, в застолье не место словесным перепалкам. А место шампанскому, елке, роскошному торту, что испечен хозяйкой, праздничной иллюминации за окном. И - общим воспоминаниям.

Про горные походы, мечты юности... Про безнадегу 90-х годов - по словам родни, из Казахстана тогда уехало чуть ли не 4 миллиона русских... Про торговые вояжи за границу - в них еще до отъезда в Россию вынужден был пуститься, забросив науку, хозяин дома, физик по специальности... Пока муж зарабатывал деньги вдалеке, жена пекла на продажу домашние торты: на месячную-то докторскую зарплату можно было разве что раз в магазин сходить...

...За столом и физики, и лирики, все - москвичи в первом поколении, прожившие в столице большую часть своей взрослой жизни. Образованные, культурные люди, все давно работают по специальности, бывают за границей, катаются на лыжах - то в Сочи, то в Альпах. Все гордятся своей страной и видят для этого много достойных поводов. А вот над «патриотизмом», доведенным до абсурда смеются.

«Патриот» с ... яйцами

Рассказали, например, мне такую историю. Поселился в мельком подмосковном поселке, где все друг друга знают, новый сосед. Приехал круто, на джипе. Сразу видно - большой патриот, георгиевские ленточки у него везде понаведены.

Даже на выхлопной трубе, да не просто так - привязана этой самой ленточкой... силиконовая игрушка для взрослых, из секс-шопа.

Ну, мужика острословы сразу же и прозвали «патриот с яйцами». Но нашлась интеллигентная бабушка, провела с новым соседом беседу: мол, нехорошо, у нас тут дети ходят, смотрят, уберите, пожалуйста... Мужик послушался, убрал-таки хреновину... И тут же стал «патриотом без яиц»...

Так что здоровое чувство юмора не дает подмосковным жителям погрязнуть в пафосе. Но вообще-то с патриотизмом не шутят, и уж тем более нам, бывшим соотечественникам, шуток на щекотливую тему не прощают. Что самим - можно и здорово, того иностранцам не простят, старая истина: в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

Кто ждет перемен?

Легче всего и особенно познавательно разговаривать с совсем молодыми людьми. Тридцатилетние точно знают, чего хотят. Они в большинстве своем аполитичны, плотно заняты делом - профессией, детьми, семьей, увлечениями и своими амбициями.

Знают себе цену, много чем не довольны, хотят лучше жить, причем «на свои» и, соответственно, больше и зарабатывать.

К делу очень ответственно относятся, не отлынивают от «лишней» работы. Спросите, например, молодого доктора - зачем он изо дня в день приезжает в больницу на час раньше, чем начинается его официальный рабочий день? Спрашиваю, доктор объясняет, что начиная рабочий день, он уже должен знать, что там и как с его больными - а приехав точь-в-точь, вовремя, когда же он их всех обойдет?..

Кстати, именно с этим поколением многие связывают реальные и неизбежные перемены в России.