Криптовалюты в Латвии: Минфин осторожен и напоминает о рисках

Министерство финансов с осторожностью рассматривает криптовалюты в качестве финансовых инструментов. По словам директора департамента политики финансового рынка Айи Зитцере, как комиссия рынка финансов и капитала, так и ответственные структуры Евросоюза предупреждали жителей, что криптовалюты являются инструментом с большой степенью риска.

Минфин призывает ответственно походить к покупке виртуальных денег.

«Это только средство расчета, используемое в результате взаимного соглашения между двумя сторонами. Но это не общепризнанное средство для расчетов. (Криптовалюты) могут быть инструментом, с помощью которого можно заработать денег, их можно использовать во время расчетов, если кому-то это кажется выгодно и привлекательно. Однако надо считаться с тем, что существуют очень большие риски потерять эти деньги. Поэтому важно, чтобы каждый, кто спекулирует этими виртуальными валютами, понимал, что вкладывает только такие средства, которые он может позволить себе потерять», — отмечает представитель Минфина Айа Зитцере.

Криптовалюта — это цифровая валюта, которая защищена с помощью технологий шифрования. Физического аналога у этих денег нет. Самая популярная криптовалюта — «Биткойн». Она же и первая в мире. Расчеты криптовалютой происходят на основе технологии блокчейн — особый вид структурирования данных.

Из этого следует, что денежные переводы, таким образом, безопаснее, быстрее и дешевле. В тоже время, так как

между отправителем денег и получателем нет посредника в виде банков и других кредитных учреждений, это настораживает многие государственные структуры.

Правовое положение криптовалют в странах мира и Евросоюза в частности – разное. В Беларуссии, например, в конце прошлого года президент Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документ фактически легализовал все криптовалюты, майнинг и операции с ними.

Что касается в Латвии, то биткойн здесь не признан официальным платежным средством. В настоящее время криптовалюты в Латвии являются субъектами закона о «предотвращении легализации незаконно нажитых средств и финансирования терроризма». Соответствующие поправки в закон были внесены в прошлом году. Это значит, что компании по предоставлению услуг, связанных с криптовалютами, будут под надзором службы госдоходов. Данные поправки вступят в силу с 2019 года.