Тепло, но влажно: синоптики составили прогноз погоды на весну

Синоптики утверждают, что январь будет немного холоднее декабря, в то же время, немного теплее нормы. И даже в феврале средняя температура воздуха будет на два градуса выше нормы, то есть приблизительно -4 градуса.

Ожидается, что атмосферное давление в оставшиеся зимние месяцы будет ниже обычного, погодные условия часто определяются циклонами, поэтому снег и дождь будет идти немного чаще, чем в предыдущие годы.

Весной придут циклоны, в марте и апреле количество осадков будет близко к норме, в мае - больше обычного. Средняя температура воздуха будет оставаться выше нормального уровня.

Синоптики Великобритании «Met Office» на своей домашней страничке в интернете сообщили, что в ближайшие месяцы во всей Европе, в том числе и в Латвии, температура воздуха будет выше выше нормы. То же самое касается и осадков, что может привести к повышению риска наводнений.